Jeudi 15 mai, Emmanuel Macron s’est entretenu pour la première fois par téléphone avec le nouveau pape. Ensemble, ils ont évoqué la situation en Ukraine, à Gaza, et la nécessité urgente de faire taire les armes.

Le pape Léon XIV succède au pape François avec une vision claire. Son ton apaisé, mais ferme montre une volonté de dialogue. Le président français, Emmanuel Macron, l’avait salué dès son élection. Le jeudi 15 mai, il a franchi une nouvelle étape en établissant un premier contact par téléphone avec le souverain pontife.



La paix au cœur des discussions

Le chef de l’État et le pape Léon XIV ont évoqué l’urgence de cesser la guerre. D’après les médias, Emmanuel Macron a parlé des "efforts à mener pour faire taire les armes partout où les conflits sévissent dans le monde, en particulier pour une paix solide et durable en Ukraine et à Gaza".

"Concilier lutte contre la pauvreté et protection de la planète"

Les deux hommes partagent, par ailleurs, une volonté forte : "concilier lutte contre la pauvreté et protection de la planète", a écrit le locataire de l’Élysée dans un message publié sur X. Macron a rappelé que la France soutient "ceux qui œuvrent pour la paix". Il a réaffirmé la vocation de son pays à encourager le dialogue, malgré les tensions.

Continuité diplomatique

Ce contact intervient quelques jours après les obsèques du pape François, décédé le 21 avril. Emmanuel Macron avait fait le déplacement à Rome. Élu le 8 mai, le pape Léon XIV incarne une nouvelle ère pour l’Église. Ce premier appel marque une continuité diplomatique.



Sources : BFMTV, France 24



