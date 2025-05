Alors que les négociations de paix piétinent, Donald Trump a exprimé son exaspération après de nouvelles attaques en Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont recensé 13 morts, dont trois enfants dans la région de Jytomyr (nord-ouest).

"Il est devenu complètement FOU !"

Deux jours après une série d’attaques meurtrières en Ukraine, Donald Trump s’en est pris frontalement à Vladimir Poutine. Il dénonce un président russe devenu "incontrôlable". "J’ai toujours eu de très bonnes relations avec (le président) russe Vladimir Poutine, mais quelque chose lui est arrivé. Il est devenu complètement FOU !", a écrit le président américain sur le réseau social Truth Social. "J’ai toujours dit qu’il voulait TOUTE l’Ukraine, pas seulement une partie, et peut-être que cela se révèle juste mais s’il le fait, cela mènera à la chute de la Russie !", a-t-il ajouté sur le récit du journal Le Parisien. Ces déclarations interviennent après une série de bombardements meurtriers en Ukraine, malgré les discussions autour d’un cessez-le-feu.

Une attaque massive sur l’ensemble du territoire

La Russie a mené une opération d’envergure dimanche à l’aube. Selon les autorités ukrainiennes, 367 projectiles ont visé plusieurs régions, dont près de 300 drones et plus de 60 missiles. Le bilan humain est lourd. Treize personnes sont décédées, dont des enfants. Deux jours plus tôt, une première vague avait déjà frappé Kiev. Moscou affirme cibler des infrastructures militaires, mais les dégâts touchent également des zones civiles. Une situation qui a provoqué l’indignation en Europe. La cheffe de la diplomatie de l’UE Kaja Kallas a réclamé "la plus forte pression internationale sur la Russie". De son côté, Berlin a dénoncé "un affront, y compris envers le président américain Donald Trump, qui a tant fait pour amener Poutine à la table des négociations".

Dialogue au point mort

Malgré plusieurs tentatives de médiation, les négociations n’aboutissent pas. Donald Trump, pourtant en contact avec Vladimir Poutine quelques jours plus tôt, n’a pas obtenu de concessions. Interrogé sur de possibles sanctions, le président américain s’est contenté d’un bref "absolument". En parallèle, il critique Volodymyr Zelensky, qu’il accuse d’attiser les tensions. Depuis l’invasion de février 2022, la Russie occupe environ 20 % du territoire ukrainien. Le conflit a causé des dizaines de milliers de morts et de blessés. Des millions de civils ont fui les combats.

