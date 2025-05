Le cardinal américain Robert Francis Prevost se distingue non seulement par sa présence active sur les réseaux sociaux, mais aussi par son goût pour les jeux mobiles.

D’après les informations de BFMTV, Léon XIV a ouvert son compte X en août 2011. Cette date est notable, car elle précède même le pape Benoît XVI, qui a été le premier pontife à publier sur le réseau social en 2012. Avec plus de 374 000 abonnés, le nouveau pape a posté plus de 400 messages. Il y partage ses opinions sur l’actualité mondiale. Par exemple, début février, il a réagi aux propos du vice-président JD Vance, qui suggérait une hiérarchisation de l’amour chrétien. Le pape avait alors republié un éditorial intitulé "JD Vance a tort. Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres". Bien qu’il ait connu une période de moindre activité avant cette republication (rien depuis le 20 juillet 2023), il a depuis commenté des sujets variés, incluant le pape François et Donald Trump.

La connectivité de Léon XIV ne se limite pas à X. Il possède également un profil Facebook, bien que privé, où seules deux photos sont visibles, dont une le montrant à cheval. En plus de sa présence sur les plateformes sociales, le nouveau pape est un adepte des jeux mobiles. Son frère, John Prevost, a révélé sur NBC que Léon XIV joue régulièrement à Wordle, un jeu de mots très populaire. Il apprécie également Words With Friends, un jeu de lettres en ligne similaire au Scrabble. Son frère a précisé que ces jeux lui permettent de "ne pas penser à la vie dans le monde réel".

Sa familiarité avec les outils numériques lui permet de communiquer directement avec un public plus large.

JD Vance is wrong : Jesus doesn’t ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline

— Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025