En avril, les températures mondiales ont une nouvelle fois atteint des niveaux exceptionnellement élevés, prolongeant une séquence de réchauffement inédit observée depuis près de deux ans. Cette persistance interroge la communauté scientifique sur l’accélération du dérèglement climatique.

+1,5 °C par rapport à la période préindustrielle

D’après Copernicus, avril 2025 a été le deuxième mois d’avril le plus chaud jamais enregistré, juste derrière celui de 2024. Cette nouvelle hausse prolonge une série de températures mondiales très élevées, entamée en juillet 2023. Depuis cette date, à une exception près, chaque mois a dépassé le seuil de +1,5 °C par rapport à la période préindustrielle, rapportent les médias francophones comme TV5 Monde et France 24. Des chercheurs pensaient pourtant qu’un repli thermique suivrait l’atténuation d’El Niño. Toutefois, ce refroidissement tarde à s’imposer. L’affaiblissement de La Niña, phénomène climatique plus frais, pourrait expliquer cette situation persistante. Le niveau atteint reste compatible avec les projections climatiques, mais se situe dans la zone haute des scénarios envisagés.

> À lire aussi : Mars 2025, mois le plus chaud jamais vu en Europe

Autres chiffres

Une équipe internationale de climatologues, dirigée par Piers Forster, a estimé que la température moyenne mondiale avait augmenté de 1,36 °C en 2024. Copernicus avance une valeur similaire, à 1,39 °C. De nombreux experts prévoient un franchissement durable du seuil de +1,5 °C dès 2029, si les tendances se maintiennent. Ce niveau représente la limite haute de l’accord de Paris. La combustion des énergies fossiles reste la principale cause du réchauffement. D’autres facteurs, comme la modification des nuages, la réduction des polluants atmosphériques ou la perte de capacité des puits de carbone, sont aussi étudiés. Le climat actuel serait inédit depuis au moins 120 000 ans, selon les données paléoclimatiques disponibles.

> Toute l’actualité internationale sur LINFO.re