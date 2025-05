Ce samedi 10 mai, le nouveau Pape Léon XIV s’est rendu sur la tombe de l’ancien Pape François dans la basilique Sainte-Marie-Majeure.

Selon Vatican News, le Pape Léon XlV s’est agenouillé auprès de la pierre tombale de son prédécesseur le Pape François, et a déposé une rose blanche.

Il s’agit d’un geste symbolique qui fait référence à la dévotion particulière de François envers sainte Thérèse de Lisieux. Le défunt pape avait évoqué à plusieurs reprises cette relation spirituelle, notamment dans un livre-entretien publié en 2010 par deux journalistes argentins. « Quand j’ai un problème, je demande à la sainte, non pas de le résoudre, mais de le prendre par la main et de m’aider à l’accepter, et comme signe, je reçois presque toujours une rose blanche », confiait-il.

Peu avant sa mort, François avait exprimé le souhait de reposer dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, et non dans la basilique Saint-Pierre, comme ses prédécesseurs Jean-Paul II et Benoît XVI. Ce choix, rare pour un pape, s’expliquait par son attachement profond à l’icône mariale Salus Populi Romani, une représentation antique de la Vierge Marie attribuée par la tradition à saint Luc.

Après un temps de prière silencieuse devant le tombeau, Léon XIV s’est également recueilli devant cette icône, exposée dans la chapelle Pauline, à quelques mètres du lieu de sépulture. Ce double hommage traduit la volonté du nouveau souverain pontife de s’inscrire dans la continuité spirituelle de François.