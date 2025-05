Durant sa première audience avec les professionnels des médias, le pape Léon XIV a appelé à protéger "le précieux bien de la liberté d’expression et de presse".

Solidarité envers les journalistes

Le pape Léon XIV a tenu une première audience avec des représentants des médias lundi 12 mai, rapporte TF1. Il a exprimé sa solidarité envers les journalistes emprisonnés pour "avoir cherché et raconté la vérité" en appelant à protéger "le précieux bien de la liberté d’expression et de presse". Il a insisté sur la nécessité d’une communication responsable, capable d’écouter et de recueillir les voix des faibles qui n’ont pas de voix, selon Le Figaro.

La liberté d’expression et de presse au cœur de son discours

Le souverain pontife a souligné que la souffrance des journalistes emprisonnés devrait interpeller la conscience des nations et de la communauté internationale. Il a tenu à insister sur la protection de la liberté d’expression et de presse. Selon ses dires, les journalistes sont en première ligne pour narrer les conflits et les espoirs de paix, les situations d’injustice et de pauvreté, et le travail silencieux de nombreux pour un monde meilleur. "C’est pourquoi je vous demande de choisir avec conscience et courage le chemin d’une communication de paix", a-t-il renchéri.

Pour une communication responsable

Lors de sa première prière dominicale, Léon XIV a exprimé un appel fort à la paix. Il a signifié les "défis qu’il y a à parcourir et raconter les temps difficiles" avant d’insister sur la nécessité de "ne jamais céder à la médiocrité".

D’après lui, l’un des défis les plus importants est de promouvoir une communication capable de nous faire sortir de la "tour de Babel où nous nous trouvons parfois".

Le Saint-Père a précisé que cette communication devrait être fondée sur l’écoute et non sur l’agitation inutile. "Une communication bruyante, musclée, n’est pas nécessaire", a-t-il martelé.

Le pape a également évoqué les défis du monde moderne, notamment le rôle de l’intelligence artificielle.

