Le souverain pontife s’est entretenu avec le vice-président américain ce lundi 19 mai au Vatican.

Cette rencontre s’inscrit dans un contexte symbolique, au lendemain de la messe inaugurale du pontificat du nouveau Saint-Père.

Rencontre au sommet

JD Vance était présent à l’office célébrant officiellement l’entrée en fonction de Léon XIV. Environ 200 000 personnes étaient rassemblées place Saint-Pierre, parmi lesquelles des figures politiques comme Marco Rubio. Plusieurs chefs d’État et de nombreuses personnalités se sont déplacés sur place pour assister à cet évènement.

Le lendemain, JD Vance a discuté en privée avec le pape. Il a également discuté avec le Mgr Paul Richard Gallagher, chargé des affaires étrangères du Saint-Siège.

Un échange diplomatique sur les tensions mondiales

Le Vatican a publié un communiqué mettant en avant la qualité des relations entre les États-Unis et le Saint-Siège. Les discussions ont porté sur les crises internationales en cours. Les deux parties ont exprimé un souhait commun : voir les lois humanitaires et internationales respectées dans les zones de conflit et encourager des solutions négociées.

Des divergences oubliées pour un message d’unité

Avant son élection, Léon XIV s’était montré critique sur la politique migratoire de l’administration Trump et sur JD Vance lui-même, via des publications sur X. Dimanche pourtant, le vice-président américain lui a affiché son soutien. Il a insisté sur le fait que les États-Unis étaient « très fiers » d’avoir un pape américain. Il a également affirmé prier pour sa mission. Cette déclaration a été faite lors d’une réunion avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la première ministre italienne Giorgia Meloni.