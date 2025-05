Pour sa première bénédiction dominicale, le pape Léon XIV a appelé l’Église à devenir un repère pour la jeunesse. Il a également exprimé ses inquiétudes face aux conflits en Ukraine, à Gaza et au Cachemire.

Un message fort aux jeunes, dans la lignée de Jean-Paul II

Le pape Léon XIV a donné sa première prière dominicale en tant que souverain pontife ce dimanche 11 mai. Le nouveau souverain pontife a plaidé ce dimanche 11 mai pour que l’Église donne aux jeunes des "modèles crédibles". Depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, le pape Léon XIV a repris ces mots emblématiques de Jean-Paul II : "N’ayez pas peur". Il a insisté sur l’importance pour l’Église de proposer aux nouvelles générations des "modèles crédibles de don généreux de soi". Il plaide également pour la mise en place d’un cadre d’"accueil, d’écoute et d’encouragement" dans le cheminement spirituel des jeunes.

Un appel renouvelé à la paix

Devant plusieurs dizaines de milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre, le pape Léon XIV a aussi évoqué les conflits qui secouent le monde. Reprenant une formule souvent utilisée par ses prédécesseurs, il a lancé : "Plus jamais la guerre !" à l’adresse des dirigeants mondiaux. Le pape américain a exprimé sa compassion pour les populations touchées par les conflits armés. En évoquant l’Ukraine, il a salué la proposition récente d’une trêve de 30 jours, tout en plaidant pour une "paix juste et durable". Il a aussi demandé la libération des prisonniers et le retour des enfants à leur famille. Concernant la situation à Gaza, il s’est dit profondément affecté. "Ce qui se passe dans la bande de Gaza me fait beaucoup de peine", a confié le successeur du pape François. Il a exhorté à un cessez-le-feu immédiat, à la libération des otages et à une aide humanitaire urgente pour les civils.

Le souverain pontife a conclu son discours en évoquant le récent accord entre l’Inde et le Pakistan. Il s’est félicité de l’annonce d’un cessez-le-feu dans la région du Cachemire, et a exprimé le souhait qu’il aboutisse rapidement à un "accord durable" par la voie diplomatique.

> A lire aussi : Léon XIV, un pape actif sur les réseaux sociaux