Alors que le monde célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’idée d’un nouveau conflit mondial gagne du terrain. Les tensions actuelles inquiètent une majorité de Français et d’Occidentaux.

Une inquiétude partagée à l’échelle internationale

L’institut YouGov a réalisé un sondage dans six pays occidentaux, dont la France. Les résultats du sondage réalisé auprès de 8 000 personnes et publiés en exclusivité par le Huffington post révèlent un constat clair. Une forte part de la population redoute une Troisième Guerre mondiale. "Beaucoup d’Européens et d’Américains pensent qu’une telle guerre est imminente", constate l’institut de sondages britannique. En France, 55 % des personnes interrogées pensent qu’un tel conflit pourrait éclater dans les cinq à dix prochaines années. L’Hexagone est le seul pays où la majorité des sondés partage cette crainte. Ailleurs, comme au Royaume-Uni ou en Allemagne, plus de 40 % des personnes interrogées restent tout de même préoccupés. Pour beaucoup, la guerre en Ukraine constitue la principale menace.

Une guerre perçue comme nucléaire

Dans tous les pays étudiés, une majorité associe l’idée de Troisième Guerre mondiale à l’usage d’armes nucléaires. Environ sept personnes sur dix anticipent cette escalade. La France affiche le taux le plus bas avec 68 %. Ce lien avec l’armement nucléaire renforce l’idée d’un conflit aux conséquences massives. Entre 57 et 73 % des répondants estiment que ce type de guerre provoquerait davantage de morts que les précédentes. Certains vont plus loin : 27 % redoutent la disparition de plus de la moitié de la population mondiale.

Une confiance inégale envers les armées nationales

Face à ce scénario, les citoyens ne se sentent pas tous protégés. Aux États-Unis, 71 % disent faire confiance à leur armée. En Europe, la situation diffère nettement. Moins de 40 % des Britanniques répondent favorablement. En Allemagne, à peine 15 % affichent cette confiance. Les Français se situent entre les deux, avec 44 % de réponses positives. Ce chiffre traduit un attachement plus fort aux forces armées nationales.

