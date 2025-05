L’Union européenne planifie des mesures tarifaires contre les États-Unis si les discussions commerciales avec Washington n’aboutissent pas…

Face à la pression croissante des États-Unis, l’Union européenne envisage une réponse économique ferme si les discussions avec Washington échouent. En coulisses, Bruxelles prépare un dispositif de représailles ciblant jusqu’à 100 milliards d’euros de produits américains importés, d’après plusieurs sources diplomatiques européennes, rapportent les médias français comme Le Figaro et TV5 Monde. Pour le moment, les exportations européennes vers le marché américain sont soumises à 10 % de droits de douane, tandis que l’acier, l’aluminium et les voitures subissent une taxe plus lourde, fixée à 25 %. Une possible augmentation à 20 % reste d’actualité, selon les termes de la trêve commerciale instaurée pour 90 jours par Donald Trump, laquelle doit expirer le 9 juillet.

Une liste ce jeudi

L’Union européenne prévoit de dévoiler ce jeudi 8 mai une première liste de produits américains susceptibles d’être ciblés par des mesures douanières. Les avions Boeing pourraient y figurer. Airbus, concurrent européen, estime qu’une taxation équivalente serait logique si les tarifs américains persistent. Parallèlement, la Commission européenne surveille de près les enquêtes commerciales américaines touchant divers secteurs, comme le bois et les médicaments. Selon Maros Sefcovic, commissaire européen au Commerce, près de 549 milliards d’euros d’exportations européennes, soit 97 % du total vers les États-Unis, pourraient à terme être soumis à des taxes supplémentaires.

