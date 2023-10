Original et insolite, un logement sur Airbnb est maquillé aux couleurs du célèbre dessin animé, Shrek, de Dreamworks !

Vous souhaitez vivre un week-end d’ogre le temps d’un week-end ? C’est désormais possible avec la plateforme Airbnb.

Ce logement, installé dans les Highlands en Écosse, propose ainsi de passer une ou plusieurs nuits dans la maison et le marais de Shrek.

Au menu, bougie à la cire d’oreille, ambiance tamisée et feu de cheminée.

La location est ouverte à partir du 13 octobre.

Shrek’s Swamp is now on Airbnb.

Booking opens October 13 at 10am PT : https://t.co/3F6n4ShYcg pic.twitter.com/dgWW2y4J52

— Airbnb (@Airbnb) September 26, 2023