"Je pense que la réunion de jeudi en Turquie entre la Russie et l’Ukraine pourrait déboucher sur un bon résultat, et je pense que les deux dirigeants devraient être présents", a déclaré le président américain Donald Trump.

Une étape possible dans la tournée de Trump

Donald Trump a déclaré ce lundi 12 mai qu’un voyage en Turquie était à l’étude. Il a précisé qu’il prendrait l’avion si cela s’avérait nécessaire. Ce déplacement s’ajouterait à sa tournée au Moyen-Orient, qui inclut l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Le président américain a souligné que sa décision dépendrait de l’évolution des négociations entre Kiev et Moscou. "Je pense que la réunion de jeudi en Turquie entre la Russie et l’Ukraine pourrait déboucher sur un bon résultat, et je pense que les deux dirigeants devraient être présents", a souligné le locataire de la Maison-Blanche sur le récit de Franceinfo.

Le silence du Kremlin

Vladimir Poutine a proposé des discussions directes avec l’Ukraine dimanche, sans condition préalable. Il a fixé la date du jeudi 15 mai pour ces échanges, en Turquie. La réponse de Volodymyr Zelensky ne se faisait pas attendre. Le dirigeant ukrainien a alors proposé de rencontrer son homologue russe "en personne" dans cette même ville. Depuis, le Kremlin n’a pas fait de commentaire au sujet de cette offre d’une rencontre Poutine-Zelensky. Interrogé lundi sur la composition d’une délégation russe à Istanbul, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, n’a pas répondu.

Volodymyr Zelensky a immédiatement réagi en déclarant qu’il souhaitait voir Donald à Istanbul. "Je serai en Turquie. J’espère que les Russes n’éviteront pas cette rencontre. Et, bien sûr, nous souhaitons tous en Ukraine que le président Trump soit là avec nous", a-t-il écrit dans un message publié sur les réseaux sociaux.

