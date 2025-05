Située sur plusieurs failles géologiques, la Grèce est régulièrement touchée par des tremblements de terre. Jeudi 22 mai, une secousse de magnitude 6,1 s’est produite au large de la Crète.

Un nouveau séisme

Un tremblement de terre de magnitude 6,1 s’est produit jeudi 22 mai matin au large de la Crète, en Grèce, selon l’Institut américain de géophysique (USGS). La secousse a été enregistrée à 6h19, heure locale, avec un épicentre situé à 87 kilomètres au large d’Héraklion, principale ville de l’île grecque. Comme le rapporte Le Parisien, le séisme s’est déclenché à une profondeur de 68 kilomètres sous la mer. Cette importante distance a limité les risques de dégâts matériels et réduit la probabilité de tsunami, selon Le Figaro.

Ce phénomène survient une semaine après un autre séisme de même intensité survenu dans la mer Égée méridionale. Les autorités locales n’ont pas fait état de victimes ou de destructions.

Une région à l’activité sismique élevée

Le précédent séisme, également de magnitude 6,1, a eu lieu à une centaine de kilomètres des côtes de la Crète et de l’île de Santorin. Il a été ressenti jusque dans la capitale égyptienne, Le Caire.

En janvier et février, la région de Santorin a déjà connu une recrudescence de secousses, provoquant l’évacuation temporaire de nombreux habitants.

La Grèce, traversée par de nombreuses failles géologiques, est régulièrement touchée par des tremblements de terre. Le dernier séisme meurtrier dans le pays remonte à octobre 2020 sur l’île de Samos, où deux personnes ont perdu la vie. La même secousse, d’une magnitude 7, a provoqué la mort de plus de 100 personnes à Izmir, en Turquie.

