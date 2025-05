Ce mardi 20 mai, une école finlandaise a été victime d’une attaque à l’arme blanche. La police a rapporté que trois élèves ont été touchés et qu’un suspect a été appréhendé.

La panique a secoué une école située dans le sud-ouest de la Finlande.

Un élève a été arrêté

L’établissement a subi une agression à l’arme blanche. Les autorités policières ont confirmé la blessure de trois élèves. La porte-parole de la police, Nina Juurakko, a précisé que les blessures des trois victimes ne mettaient pas leur vie en danger. Par ailleurs, un élève de la même école, soupçonné d’avoir perpétré l’attaque, a été interpellé.

Selon les informations venant des autorités finlandaises relayées par CNEWS, les enquêteurs examinent activement des informations de presse suggérant que l’assaillant aurait spécifiquement visé des filles.

Il avait programmé son action

Ces révélations s’appuient sur des éléments troublants. Il est apparu que le jeune suspect aurait remis un "manifeste" aux médias finlandais ce mardi matin. Dans ce document, il aurait explicitement détaillé son intention de poignarder des filles avant de se livrer à la police.

Plus grave encore, les informations disponibles indiquent qu’il programmait cette attaque depuis six mois. Ces éléments, si confirmés, donneraient une dimension préméditée et potentiellement misogyne à cet acte violent.