A plusieurs reprises, Donald Trump a exprimé son désir de prendre le contrôle du Groenland. Ce vendredi, la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a dénoncé le possible espionnage américain sur ce territoire.

Mette Frederiksen dénonce l’espionnage américain

Un article du Wall Street Journal a affirmé que les Etats-Unis allaient renforcer leur surveillance sur Groenland, le territoire autonome danois. Vendredi 9 mai, la Première ministre danoise, Mette Frederiksen a réagi depuis Oslo, où elle assiste à la réunion des dix pays de la JEF (Joint expeditionary force). Pour rappel, ce dernier rassemble le Royaume-Uni et les pays du nord de l’Europe. "Evidemment, on ne peut pas espionner un allié", a-t-elle souligné. Elle a annoncé que le ministre des Affaires étrangères du Danemark a déjà abordé ce sujet avec les Etats-Unis, rapporte 20 Minutes et Les Echos.

Réactions des autorités danoises et groenlandaises

Jeudi, les autorités danoises ont convoqué la chargée d’affaires américaine, Jennifer Hall Godfrey, au ministère des Affaires étrangères en présence d’un représentant groenlandais. "Nous ne pouvons pas tolérer qu’on commence à s’espionner les uns les autres. Ce message a été envoyé aujourd’hui de manière très claire", a souligné le chef de la diplomatie danoise Lars Løkke Rasmussen à la télévision danoise DR.

Le Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, a de son côté exprimé son mécontentement, qualifiant l’espionnage des Etats-Unis à Nuuk de "totalement inacceptable et irrespectueux".

Objectifs des agences de renseignements américaines

D’après le Wall Street Journal, les agences de renseignements américaines ont été chargées de surveiller les mouvements indépendantistes du Groenland ainsi que leurs positions sur l’exploitation des ressources naturelles par les Américains. Elles ont été également invitées à identifier les personnes au Groenland et au Danemark soutenant les objectifs américains concernant ce territoire autonome. Le quotidien souligne l’ampleur de cette opération de surveillance et ses implications sur la politique interne de territoire.

