Le concours Eurovision 2025 innove. La production a annoncé un nouveau mode de désignation des pays qualifiés. Cette méthode entrera en vigueur dès la première demi-finale, prévue mardi soir à la Halle Saint-Jacques.

Un suspense par groupe de trois pays

Jusqu’à présent, les animateurs révélaient les qualifiés un à un, sans détour. Cette année, l’approche sera différente. Les présentatrices Hazel Brugger, Michelle Hunziker et Sandra Studer annonceront trois pays à la fois. Parmi eux, un seul sera immédiatement confirmé comme qualifié.

Les deux autres ne seront pas forcément éliminés. Ils devront simplement attendre une autre phase de l’annonce pour connaître leur sort. Ce procédé se répétera jusqu’à ce que neuf pays aient obtenu leur ticket pour la finale.

Retour au classique pour le dernier ticket

Le dixième et dernier qualifié sera dévoilé selon la méthode traditionnelle. À ce stade, six candidats resteront encore dans l’incertitude. D’après Anders Lenhoff, producteur de l’Eurovision, l’objectif de cette méthode est de créer une tension positive et plus d’émotion au moment de la qualification.

Un système pensé pour plus d’équité

Les producteurs ont anticipé les risques de frustration. Un algorithme limitera à trois le nombre d’apparitions d’un candidat à l’écran. Cela évitera les écarts constatés les années précédentes, où certains pays étaient visibles bien plus souvent que d’autres.

Autre point : les artistes ne seront filmés qu’en attendant les résultats. S’ils ne sont pas sélectionnés, aucune image ne sera diffusée.

Demi-finales et accès direct à la finale

En 2023, une tentative similaire avait échoué. Des artistes alignés sur scène en attente du verdict avaient déclenché de nombreuses critiques. Le dispositif avait finalement été abandonné.

Mardi, quinze pays seront en compétition. Jeudi, seize autres tenteront leur chance. À chaque fois, dix pays rejoindront la finale. En tout, 26 nations participeront samedi. Les six pays qualifiés d’office sont la Suisse, l’Allemagne, l’Espagne, la France (représentée par Louane), l’Italie et le Royaume-Uni.

