Soixante-douze anciens participants ont signé une lettre ouverte pour que l’Etat hébreu soit évincé du concours de chant européen.

Publiée par The Independent, cette tribune a été signée par La Zarra (2023), Jessy Matador (2010) et Marie Line (1998).

Une pétition relayée dans la presse internationale

Les artistes concernés accusent l’État hébreu d’utiliser l’Eurovision comme un outil de propagande, en pleine guerre à Gaza. Le texte évoque une "complicité" entre KAN et les autorités israéliennes. Il dénonce un "régime d’apartheid" et une "occupation militaire" prolongée. Pour les signataires, maintenir Israël dans la compétition revient à valider ses actions. Ils insistent sur le fait que maintenir la participation d’Israël à cette compétition "normalise ses crimes". Ils pointent un "deux poids, deux mesures" de l’UER, rappelant l’exclusion de la Russie de la compétition. Les autorités israéliennes ont catégoriquement rejeté ces accusations de "génocide", déjà formulées par Amnesty International en 2024 et début mai 2025.

Une réponse prudente de l’organisation

Martin Green, directeur du concours, a réagi dans les colonnes du même journal. Il affirme comprendre les inquiétudes liées au conflit au Moyen-Orient, tout en défendant l’inclusion d’Israël. Selon lui, l’Union européenne de radiotélévision (UER) souhaite préserver l’universalité du concours et soutenir les diffuseurs publics menacés.

KAN, la chaîne israélienne membre de l’UER, pourrait être privatisée ou dissoute par son gouvernement. Pour Martin Green, il est essentiel de garantir l’indépendance de ces services. L’UER n’a pas encore officiellement commenté la lettre ouverte, ni Kan. Mais l’organisation reste alignée avec d’autres entités internationales qui maintiennent Israël dans leurs événements.

Une chanson porteuse d’un message de paix

Malgré la polémique, Israël sera bien représenté à Malmö. Yuval Raphael, rescapée de l’attaque du 7 octobre 2023, chantera New Day Will Rise. Ce titre multilingue (anglais, français, hébreu) veut transmettre un message d’unité. L’artiste affirme utiliser la musique comme une voie de résilience et d’espérance.

Depuis sa première participation en 1973, Israël a remporté l’Eurovision à quatre reprises, la dernière fois en 2018. L’année dernière, Eden Golan avait concouru dans un contexte de fortes tensions. Des milliers de manifestants avaient défilé contre sa présence. Cette année encore, le contexte s’annonce tendu, malgré le souhait affiché de promouvoir la paix et la diversité.

Source : Bfmtv