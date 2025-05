Le samedi 17 mai 2025 à Valladolid, en Espagne, un couple s’apprête à passer une soirée tranquille. À la place, la jeune femme a mis au monde son bébé en plein passage piéton.

Ana María Devoz, âgée de 33 ans, enceinte de neuf mois, et son compagnon Nelson Salcedo décident d’aller au cinéma. Rien ne laisse présager l’arrivée imminente de leur enfant, selon le média espagnol El Norte de Castilla et relayé par Ouest-France.

Un accouchement surprise

Cet évènement incroyable s’est produit en Espagne dans la ville de Valladolid. À la sortie de la séance de cinéma, les premières contractions surviennent. Le travail avait clairement commencé, et il n’y avait plus une minute à perdre. Elles deviennent rapidement intenses. Nelson appelle un taxi. Le véhicule arrive rapidement. Le couple y dépose quelques sacs et Ana María s’installe sur la banquette arrière après avoir mis une serviette pour préparer l’accouchement au cas où. La situation a pris une tournure inattendue. Le chauffeur va avoir une réaction surprenante. "Elle est montée en pensant que le taxi nous conduirait le plus vite possible", a raconté Nelson.

Le chauffeur refuse la course et les abandonne

Dès qu’il comprend que le bébé est en route, le chauffeur refuse de poursuivre la course. Il a lancé un catégorique "Non, non, non !". Il ordonne aux passagers de sortir, de récupérer leurs affaires, et de quitter les lieux sans explication. Les futurs parents se retrouvent esseulés, en pleine rue, alors qu’Ana María ne peut plus bouger.

Elle s’installe sur un passage piéton. "En quelques secondes, des passants sont venus nous aider. L’un d’eux a appelé les secours, un autre est resté avec moi. Quelques minutes plus tard, une ambulance et la police sont arrivées", témoigne le futur papa. L’ambulance arrive rapidement, accompagnée de la police locale. L’enfant naît sur place, en pleine voie publique, aidée par les premiers intervenants.

Une naissance dans la rue et une enquête ouverte

La fillette, prénommée Ainara, est en bonne santé. La mère et le bébé sont ensuite emmenés vers la maternité par les secours. Tous deux vont bien. L’incident a déclenché l’ouverture d’une enquête par les autorités espagnoles. Le chauffeur pourrait être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Par ailleurs, la société de taxi analyse son dossier pour déterminer s’il était en conformité avec la réglementation et s’il peut faire l’objet d’une sanction administrative.

Le couple exprime sa reconnaissance envers les passants, les policiers et les secours pour leur soutien immédiat. "Merci à tous ceux qui ont été là dès les premières secondes", déclare le père.