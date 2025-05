La famille Langenhop était décrite comme la famille la plus "malchanceuse du monde". Alicia Langenhop et son mari étaient porteurs d’une mutation rare de l’ADN. Cette mutation peut provoquer chez les enfants un déficit d’adhésion leucocytaire de type 1 (LAD-1), une maladie potentiellement mortelle.

Ava, Olivia et Landon sont tous les trois atteints de cette pathologie rare qui ne touche qu’une personne sur un million dans le monde. A cause cette maladie, les trois frères et sœurs ont enchaîné les infections. "Nous avions l’impression de devoir escalader une montagne chaque jour. Chaque fièvre, chaque éruption cutanée était terrifiante. Nous pensions toujours au pire", a confié Alicia Langenhop, mère des trois enfants.

Grâce à cette thérapie, les enfants Langenhop ont pu retrouve une vie normale. Cependant, les médecins n’affirment pas qu’ils sont guéris.

In 2020, the Langenhop siblings traveled from Ohio to LA, seeking care for Leukocyte Adhesion Deficiency-1 (LAD-1). All three underwent gene-modified stem cell transplants with Dr. Donald Kohn (@uclastemcell). Now, they’re thriving. Read more : https://t.co/9gMjhppqxf pic.twitter.com/w50eDSNhGE

— UCLAMattelChildrens (@UCLAMCH) May 2, 2025