Le 17 février 2024, un vol Lufthansa reliant Séville à Francfort a brièvement volé sans personne aux commandes. L’incident a duré près de dix minutes.

Le commandant était aux toilettes

Lors d’un vol Lufthansa entre Séville et Francfort, le copilote a perdu connaissance pendant que le commandant était aux toilettes. L’appareil, un Airbus A321 avec 199 passagers et six membres d’équipage, a poursuivi son trajet environ dix minutes en mode automatique. Malgré l’évanouissement, le copilote aurait touché certains instruments, sans conséquence grâce au pilotage assisté. Des sons anormaux ont été enregistrés, indiquant une urgence médicale. Le commandant a tenté à plusieurs reprises d’entrer avec le code habituel. Face à l’absence de réponse, il a utilisé un code d’urgence. Finalement, un atterrissage à Madrid a permis une prise en charge médicale rapide, rapportent BFMTV et La Dépêche.

Ses propres protocoles

Depuis les attentats de 2001, les accès aux cockpits sont strictement sécurisés. Le drame de la Germanwings en 2015, causé par un copilote volontairement suicidaire, a conduit à l’instauration d’une règle prévoyant la présence d’un membre d’équipage en cabine lorsqu’un pilote quitte son poste. Pourtant, cette directive n’aurait pas été appliquée lors du vol entre Séville et Francfort. Cette absence peut s’expliquer par la diversité des procédures entre compagnies. Afin d’éviter toute norme unique, chaque transporteur définit ses propres protocoles, rendant difficile toute généralisation pour des raisons de sûreté, selon des experts du secteur aérien cités lors d’enquêtes antérieures.

