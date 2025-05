Les discussions reprennent entre Washington et Bruxelles après un échange téléphonique jugé constructif. Le président américain Donald Trump a décidé de prolonger le gel des surtaxes jusqu’au 9 juillet.

Vers un dialogue transatlantique relancé

La menace d’une nouvelle vague de droits de douane s’éloigne temporairement. Donald Trump et Ursula von der Leyen ont convenu d’engager prochainement des négociations directes. Les deux dirigeants ont annoncé dimanche 25 mai une prolongation de la pause dans les droits de douane de 50 % imposés par les États-Unis à l’Union européenne, jusqu’au 9 juillet. Ce geste intervient après un appel qualifié de "très bon" par le locataire de la Maison Blanche. "Elle vient de m’appeler et elle a demandé une prolongation de la date du 1er juin. Elle a dit qu’elle voulait entamer des négociations sérieuses", a-t-il déclaré. "J’ai accepté et elle m’a dit que nous allions rapidement nous rencontrer et voir si nous pouvions trouver une solution", a-t-il également assuré sur le récit de RTL.

Bruxelles plaide pour une approche équilibrée

Ursula von der Leyen a souligné que l’UE et les États-Unis entretiennent les relations commerciales les plus importantes et les plus étroites au monde. L’Union européenne insiste sur la nécessité d’un dialogue constructif pour éviter une escalade. De son côté, le commissaire au Commerce, Maros Sefcovic, a rappelé que l’UE restait engagée dans la recherche d’un accord équilibré et respectueux des intérêts de chaque partie. "Le commerce entre l’UE et les États-Unis "doit être guidé par le respect mutuel, non par des menaces. Nous sommes prêts à défendre nos intérêts", a-t-il déclaré.

Une tension commerciale persistante

L’administration Trump a déjà imposé plusieurs vagues de droits de douane depuis le mois de mars. Acier, aluminium, automobiles et autres produits européens ont été ciblés. En réaction, l’Union européenne a menacé de taxer 95 milliards d’euros d’importations américaines. Elle envisage également de saisir l’OMC. Pour Donald Trump, l’Europe reste un adversaire commercial majeur. Il accuse l’UE d’entretenir un déséquilibre estimé à 235 milliards de dollars, un chiffre contesté par Bruxelles.

