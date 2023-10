Entre 2016 et 2021, les déplacements de 43,1 millions d’enfants ont été causés par des catastrophes telles que des inondations, des tempêtes et des sécheresses, qui sont alimentées par le changement climatique, fait savoir l’Unicef.

L’équivalent d’environ 20 000 déplacements d’enfants par jour

Durant le laps de temps cité plus haut, le réchauffement de la planète a exacerbé la fréquence et la sévérité de quatre types de catastrophes climatiques, à savoir les inondations, les tempêtes, les sécheresses et les incendies. Ces événements ont conduit à la délocalisation de 43,1 millions d’enfants à travers 44 pays, avec 95 % de ces déplacements attribués aux inondations et aux tempêtes, indique un rapport de l’Unicef. "C’est l’équivalent d’environ 20 000 déplacements d’enfants par jour", fait savoir Laura Healy, l’une des auteurs, dans des propos relayés par les médias comme Le Huffington Post France.

Elle met en avant que ces enfants sont susceptibles de courir de nombreux dangers, allant de la possibilité d’être séparés de leur famille à l’exposition aux réseaux de trafic d’êtres humains.

La partie émergée de l’iceberg

Ces informations enregistrent spécifiquement le nombre de déplacements d’enfants, et non le nombre d’enfants différents ayant été déplacés, étant donné qu’un même enfant peut être déplacé à plusieurs reprises. De plus, elles ne permettent pas de distinguer les déplacements effectués avant l’événement météorologique et ceux survenant après celui-ci. Ils sous-estiment de manière significative les déplacements dus aux sécheresses, qui se produisent de manière plus progressive et sont donc plus difficiles à suivre. De plus, ces données ne prennent pas en compte les migrations.

"C’est seulement la partie émergée de l’iceberg, basée sur les données disponibles. La réalité est qu’avec l’impact du changement climatique et un meilleur suivi des déplacements pour les événements météo plus lents, le nombre d’enfants déracinés va être beaucoup plus grand", appuie Laura Healy.

