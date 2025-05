Gavriil Grigorov/Russian Presidential Press and Information Offi

Alors que les combats font rage, le Kremlin tente une manœuvre diplomatique à l’occasion des commémorations des 80 ans de la victoire contre l’Allemagne nazie à Moscou. L’Ukraine reste sceptique.

Un cessez-le-feu à portée hautement symbolique

Dans la soirée du mercredi 7 mai, Vladimir Poutine a ordonné une trêve de trois jours avec l’Ukraine, du 8 au 10 mai. Ce geste coïncide avec le 80e anniversaire de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie. "Le cessez-le-feu... à l’occasion du 80e anniversaire de la Grande Victoire, a commencé", précise l’agence de presse officielle russe RIA. Cette annonce souligne la volonté de Moscou de marquer la date du 9 mai avec solennité.

L’Ukraine refuse d’y croire et dénonce une opération de façade

En Ukraine, les mots de Moscou ne suffisent plus. Le président Volodymyr Zelensky ne fait pas confiance à cette trêve. Il redoute un piège, une pause utilisée à des fins tactiques. L’armée ukrainienne reste donc prudente, et a prévenu qu’elle ne pourrait pas garantir la sécurité des officiels russes qui se rendront à Moscou. Pour Kiev, seul un cessez-le-feu prolongé et "inconditionnel" serait crédible.

Des célébrations dans l’ombre du conflit en Ukraine

En Russie, les célébrations du 9-Mai ne sont pas de simples cérémonies. Elles s’inscrivent dans une tradition forte, instrumentalisée par le pouvoir pour renforcer son discours patriotique. Un défilé militaire est prévu sur la place Rouge vendredi. Alors que les préparatifs battent leur plein, des mesures de sécurité exceptionnelles sont mises en place pour accueillir les invités internationaux, dont le président chinois Xi Jinping. Le Kremlin fait le nécessaire pour garantir la sécurité de l’événement.

