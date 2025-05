Dans les coulisses du conclave pour l’élection du pape Léon XVI, une scène insolite s’est déroulée à la résidence Sainte-Marthe. Un cardinal étranger, trop détendu, a vidé le minibar... sans savoir qu’il devrait passer à la caisse.

Des règles strictes

Dans les coulisses du conclave pour l’élection du pape Léon XVI, une scène insolite s’est déroulée à la résidence Sainte-Marthe. Après la mort du pape François, les cardinaux électeurs, venus des quatre coins du globe, se sont réunis pour élire le successeur du pape argentin. Un protocole rigoureux doit être respecté et tout se déroule dans la plus grande discrétion, au sein de la chapelle Sixtine au Vatican. Les 133 cardinaux étaient logés à la résidence Sainte-Marthe qui fonctionne comme un hôtel. L’un d’eux a toutefois ignoré cette indication et s’est retrouvé face à une situation gênante.

Une soirée trop bien arrosée

C’est l’archevêque émérite italien Anselmo Guido Pecorari qui a raconté l’anecdote. Après le dîner, un cardinal étranger a convié quelques collègues à prolonger la soirée dans sa chambre. Ils ont partagé un moment convivial autour d’une bonne discussion et avec un minibar bien rempli. Résultat : toutes les mignonnettes du minibar ont disparu. "Ils ont vidé le minibar, ils ont rapidement fini toutes les petites liqueurs", a raconté l’archevêque sur le récit de Capital.

Une note qui fait grincer des dents

A la grande surprise du cardinal, une facture salée l’attendait le lendemain. L’homme d’Église, persuadé que tout était pris en charge, a découvert qu’il devait régler la totalité des consommations. "Il était bouleversé", se souvient Anselmo Guido Pecorari. Le nom du cardinal en question n’a pas été dévoilé. "C’est un grand ami, je ne peux pas le citer", a confié Anselmo Guido Pecorari.

