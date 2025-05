Un individu âgé de 48 ans a tragiquement perdu la vie en Espagne. Il a fait une chute du huitième étage d’un hôtel alors qu’il voulait se prendre en photo sur le toit du bâtiment.

L’Espagnol prenait un selfie depuis le rooftop d’un hôtel situé sur la plage de Las Canteras aux Canaries, lorsqu’il a basculé dans le vide.

Une chute mortelle de plusieurs mètres

Selon le journal espagnol La Provincia, il s’est appuyé sur la balustrade au moment du drame. Il souhaitait immortaliser l’instant avec la plage en arrière-plan.

L’homme est tombé du 8e étage, soit d’une hauteur estimée entre 25 et 30 mètres. Les secours ont été appelés rapidement, mais n’ont pu que constater son décès. Le compagnon de la victime, témoin de la scène, a été interrogé par la police.

De plus, les images des caméras de vidéosurveillance de l’hôtel sont actuellement analysées par les autorités afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Les dangers des selfies : une réalité mondiale

Une étude espagnole publiée dans le Journal of Travel Medicine révèle qu’entre 2008 et 2021, 379 personnes sont décédées en prenant des selfies à travers le monde. Les touristes représentent un tiers de ces victimes. L’Inde (100 décès), les États-Unis (39) et la Russie (33) sont les pays ayant enregistré le plus grand nombre de décès liés à cette pratique.

La majorité de ces drames (216 cas) sont dus à des chutes accidentelles. D’autres causes de décès incluent les accidents de transport, les noyades, les tirs d’armes à feu, les électrocutions et les attaques d’animaux sauvages.