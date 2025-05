Lundi 12 mai, Washington et Pékin ont décidé de geler temporairement, pour une durée de 90 jours, certains droits de douane instaurés depuis le lancement du conflit commercial par l’administration Trump contre la Chine.

Le 14 mai

Washington et Pékin ont décidé de suspendre temporairement certaines surtaxes douanières appliquées dans le cadre de leur confrontation économique. Cette mesure, limitée à 90 jours, doit entrer en vigueur avant le 14 mai, rapportent les médias français comme Franceinfo et BFMTV. Des discussions ont eu lieu à Genève entre représentants des deux nations pour réduire les tensions liées aux tarifs imposés sous l’administration Trump. Les taxes américaines sur certains biens chinois seront réajustées à 30 %, tandis que la Chine ramènera les siennes à 10 %. Les pourparlers se poursuivront durant cette période. Donald Trump a salué l’avancée des négociations via son réseau Truth Social, évoquant un processus de rééquilibrage.

Par ailleurs…

Ce lundi, plusieurs chefs d’État latino-américains sont réunis à Pékin, en amont d’un sommet diplomatique organisé par la Chine. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer les partenariats entre le géant asiatique et les pays d’Amérique latine. Dans un climat marqué par des tensions commerciales avec Washington, Pékin cherche à élargir son influence économique et politique dans la région. Ces dernières années, les échanges bilatéraux ont connu une progression constante. Face à la politique protectionniste américaine, la Chine espère trouver un soutien collectif parmi ces nations pour contrer la pression tarifaire imposée par les États-Unis.

