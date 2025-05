Depuis l’arrestation de Cécile Kohler et Jacques Paris, les autorités françaises multiplient les démarches pour obtenir leur libération. Emmanuel Macron et le gouvernement rappellent leur détermination à défendre les droits de ces deux citoyens.

Une action diplomatique constante

Emmanuel Macron a réaffirmé, mercredi 7 mai, la mobilisation totale de l’État pour libérer Cécile Kohler et Jacques Paris. Ces deux Français, détenus en Iran depuis trois ans, sont considérés comme des otages. Le président de la République a adressé un message de soutien à leurs proches et confirmé que la France envisage de saisir la Cour internationale de justice pour violation du droit consulaire. "Cela fait trois ans que nos deux compatriotes Cécile Kohler et Jacques Paris ont été arrêtés en Iran (...) le 7 mai 2022, ils ont été arrêtés sans fondement", a de son côté déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot dans une vidéo postée sur X, propos repris par Franceinfo.

Une détention dénoncée avec force

Accusé d’espionnage sans preuve, le couple est enfermé dans une section tristement célèbre de la prison d’Evin. Jean-Noël a qualifié leurs conditions de détention de "torture" et dénoncé une situation "inacceptable". Pour les autorités françaises, ces deux enseignants sont les victimes d’un système arbitraire. À l’occasion de ce triste anniversaire, des rassemblements sont organisés en France. Le gouvernement appelle aussi les Français à éviter tout voyage en Iran, un pays où plusieurs ressortissants étrangers ont déjà été arrêtés sans motif valable. Cécile Kohler et Jacques Paris restent aujourd’hui les détenus français restés le plus longtemps enfermés dans le pays.

