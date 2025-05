"Je vous demande de faire preuve de pitié. Ce serait bon pour vous et bon pour les Palestiniens. Ce serait bon pour l’humanité", a demandé Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pour un sursaut humanitaire à Gaza

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lancé jeudi 22 mai un appel direct à Israël pour que ce pays mette fin à la guerre à Gaza. Il a dénoncé la destruction systématique du système de santé dans le territoire palestinien.

Selon lui, un appel en faveur de la paix est en réalité dans le meilleur intérêt d’Israël lui-même, car "cette guerre ne conduit à aucune solution durable. Elle nuit à Israël lui-même". "Je vous demande de faire preuve de pitié. Ce serait bon pour vous et bon pour les Palestiniens. Ce serait bon pour l’humanité", a-t-il supplié.

Le chef de l’OMS a par ailleurs martelé l’urgence d’un cessez-le-feu et d’un accès humanitaire complet. Mercredi, environ 90 camions d’aide ont pu entrer dans l’enclave assiégée, d’après l’ONU. "Utiliser la nourriture ou les médicaments comme armes est inacceptable", a-t-il affirmé, selon 20 Minutes. Après plus de deux mois de blocus total, les besoins humanitaires restent immenses.

Un système de santé au bord de l’effondrement

Selon Michael Ryan, directeur chargé des urgences pour l’OMS, "2,1 millions de personnes à Gaza sont exposées à un danger de mort imminente", rapporte Le Monde. Il a plaidé pour une réponse immédiate en disant qu’"il faut mettre fin à la famine, libérer tous les otages, réapprovisionner et remettre sur pied le système de santé".

Dans un communiqué, l’OMS a précisé que 94 % des hôpitaux dans la bande de Gaza sont endommagés ou détruits. De plus, le nord du territoire est privé de "presque toutes" ses infrastructures sanitaires.

L’organisation a aussi dénoncé un cycle infernal : les hôpitaux sont remis en état et réapprovisionnés, pour être à nouveau exposés aux hostilités ou attaqués. "Ce schéma de destruction répétée doit cesser", a alerté l’agence. Cette dernière n’a pas manqué d’appeler à une mobilisation internationale pour garantir un accès médical durable.

