Un nouveau cycle de discussions sur le programme nucléaire de Téhéran s’ouvre ce dimanche à Oman.

Reprise des discussions à Oman

Dimanche 11 mai, des représentants américains et iraniens se réunissent à Oman pour relancer les pourparlers nucléaires. Depuis le 12 avril, l’Iran et les États-Unis ont participé à trois réunions consacrées au programme iranien, sous la médiation d’Oman, bien qu’ils n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980. Steve Witkoff dirigera la délégation américaine. Comme l’indique le site Lefigaro.fr, côté iranien, Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, prendra la tête des discussions.

Iran–Etats-Unis : vers une relance progressive de l’accord de 2015

Vendredi, Abbas Araghchi a évoqué des "progrès" dans les échanges précédents. Il estime cependant que les discussions nécessitent plus de temps. JD Vance partage une certaine confiance. Selon le vice-président américain, le processus suit une bonne trajectoire.

L’objectif reste clair : éviter que l’Iran n’accède à l’arme atomique, en échange d’un allègement des sanctions. Pour rappel, l’accord de 2015, abandonné en 2018 par Donald Trump, avait pour but d’encadrer le programme nucléaire en ce sens.

L’Europe envisage des sanctions, Israël reste inflexible

Plusieurs responsables européens suggèrent de recourir au mécanisme de sanction inscrit dans l’accord de 2015. Ce dispositif, qui expire en octobre, pourrait restaurer les mesures de l’ONU en cas de manquement.

Israël, par la voix de Benjamin Netanyahu, rejette toute négociation actuelle. Le Premier ministre réclame le démantèlement total du programme nucléaire iranien, ainsi que l’abandon des missiles balistiques.