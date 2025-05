L’offensive, relancée mi-mars, ne cesse de provoquer des pertes humaines. La majorité des victimes de ces nouvelles frappes israéliennes dans la bande de Gaza, lundi 5 mai, sont des femmes et des enfants.

Des habitations touchées dans le nord de Gaza

Plusieurs quartiers résidentiels situés au nord de Gaza ont été visés lundi par des frappes de l’armée israélienne. Le bilan de cette attaque fait état d’au moins 19 morts. Selon la Défense civile locale, 15 corps et dix blessés ont été retrouvés dans trois appartements détruits. « Nos équipes ont trouvé 15 martyrs et dix blessés, dont la majorité sont des enfants et des femmes, à la suite d’une frappe israélienne contre trois appartements […] au nord-ouest de la ville de Gaza », a précisé le porte-parole de ce service de secours, Mahmoud Bassal sur le récit de 20 Minutes. Par ailleurs, quatre morts et quatre blessés ont été extraits des décombres d’une maison à Beit Lahiya, une ville voisine.

Une offensive relancée depuis mars

Après deux mois de pause, les opérations militaires israéliennes ont repris le 18 mars dans la bande de Gaza. Cette reprise marque la fin de la trêve conclue avec le Hamas, deux mois après l’attaque du 7 octobre 2023. À ce jour, 58 personnes kidnappées lors de cette attaque seraient encore détenues, dont 34 considérées comme mortes par Israël.

Un bilan humain toujours plus lourd

Le conflit en cours a causé de lourdes pertes. D’après le ministère de la Santé du Hamas, 52 535 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début des représailles, dont une majorité de civils. Ces chiffres, jugés crédibles par les Nations unies, illustrent l’ampleur de la crise humanitaire qui frappe la population palestinienne.

