Les tensions s’intensifient entre l’Inde et le Pakistan. De nouvelles frappes pakistanaises ont suivi des attaques indiennes contre des bases proches d’Islamabad.

Riposte pakistanaise après des frappes nocturnes indiennes

L’armée pakistanaise a mené des frappes en représailles contre plusieurs sites indiens ce samedi. Islamabad accuse New Delhi d’avoir ciblé des bases aériennes situées près de sa capitale pendant la nuit. En réponse, des drones pakistanais ont attaqué des positions indiennes le long de la frontière occidentale. L’armée en Inde confirme avoir subi ces attaques et évoque une montée de tension préoccupante, rapporte Le Parisien.

Des explosions secouent les deux pays

Des détonations ont été entendues dans plusieurs villes, notamment à Srinagar, dans la région disputée du Cachemire. Islamabad et Rawalpindi ont également été touchées par deux explosions avant l’aube. L’état-major pakistanais a annoncé que les bases militaires de Nour Khan, Mourid et Chorkot avaient été visées par des missiles indiens. Cette confrontation directe vient aggraver un conflit déjà meurtrier.

Un climat de guerre persistant

Tout a commencé avec un attentat non revendiqué le 22 avril, ayant causé la mort de 26 civils dans le Cachemire indien. L’Inde pointe le Pakistan du doigt, malgré les dénégations de ce dernier. Depuis, les échanges de missiles, tirs d’artillerie et attaques de drones s’enchaînent. Le bilan humain grimpe, avec déjà une cinquantaine de civils tués. Aucun des deux pays ne semble prêt à entendre les appels à la désescalade.

Des appels internationaux au dialogue

Le G7, les États-Unis, l’Iran, l’Arabie saoudite et la Chine multiplient les médiations. Washington a proposé son aide pour rétablir une communication directe entre les deux puissances. Pékin appelle à la retenue et à un règlement pacifique. "Nous appelons fermement, tant l’Inde que le Pakistan, à donner la priorité à la paix et à la stabilité, à rester calme, à faire preuve de retenue et à retrouver le chemin d’un règlement politique par des moyens pacifiques, en évitant de prendre des mesures qui feraient encore monter les tensions", a argumenté dans un communiqué le ministère chinois des Affaires étrangères. Malgré ces efforts diplomatiques, le terrain reste instable. Les initiatives pour calmer la situation se heurtent à l’intransigeance des deux gouvernements.

Impact civil et répression de l’information

Le conflit touche aussi la population. L’Inde a suspendu le trafic dans 24 aéroports et fermé les écoles près de la frontière. Les habitants vivent dans l’angoisse. Parallèlement, New Delhi a bloqué des milliers de comptes sur le réseau X, accusés de propager des informations pakistanaises. Cette décision, qualifiée de censure par la plateforme, s’ajoute à une guerre de l’information de plus en plus intense.

Lire toute l’actualité dans le monde