Le prix Nobel de la paix 2023 a été décerné ce vendredi à l’Iranienne Narges Mohammadi. La journaliste de 51 ans a été récompensée pour son combat pour les droits des femmes en Iran.

Récompensée pour "son combat contre l’oppression des femmes en Iran..."

Ce vendredi 6 octobre, Narges Mohammadi, une Iranienne de 51 ans, a été honorée du prix Nobel de la paix 2023. La quinquagénaire a été récompensée pour "son combat contre l’oppression des femmes en Iran et pour la promotion des droits humains et de la liberté pour tous". Cette distinction lui a été remise un peu plus d’un an après le début de la révolte en Iran, axée sur la défense des droits des femmes et des droits humains.



La présidente du comité Nobel norvégien a commencé son discours en prononçant l’un des slogans des manifestations en Iran contre le gouvernement du pays : "Femme, vie, liberté". Elle a ensuite salué une "combattante de la liberté".

Actuellement en détention à Téhéran

Narges Mohammadi est journaliste et occupe le poste de vice-présidente au sein du Centre des défenseurs des droits de l’Homme, une organisation fondée par Shirin Ebadi. Elle est actuellement détenue à Téhéran. En lui remettant le prix, le comité a exprimé son espoir de la voir libérée par les autorités iraniennes.

Durant ces deux dernières décennies, la quinquagénaire a été arrêtée et condamnée à plusieurs reprises en raison de son combat contre l’obligation du port du voile pour les femmes et la peine de mort. Dans une lettre récente écrite depuis sa cellule, elle a affirmé que le mouvement de protestation actuel en Iran a "accéléré le processus de démocratisation, de liberté et d’égalité", désormais "irréversible".