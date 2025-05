Le président des Maldives, Mohamed Muizzu, a "reconnu le rôle essentiel de la presse dans la société et insisté sur l’importance d’une couverture journalistique factuelle, équilibrée et impartiale".

Un record mondial

La conférence de presse du chef de l’Etat des Maldives, Mohamed Muizzu, a duré près de 15 heures, rapporte Le Figaro. La présidence du pays a annoncé ce nouveau record dans un communiqué. Selon elle, la réunion a commencé à 10 heures, heure locale, samedi 3 mai, et a duré 14 heures et 54 minutes, avec quelques pauses et prières.

Le président de 46 ans a répondu sans interruption aux questions des journalistes. "La conférence s’est prolongée au-delà de minuit, un nouveau record mondial pour un président", a précisé le communiqué de son bureau.

Pour la liberté de la presse

Le gouvernement maldivien a précisé que cette longue séance de questions-réponses a pour but de marquer la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée samedi. Mohamed Muizzu a "reconnu le rôle essentiel de la presse dans la société et insisté sur l’importance d’une couverture journalistique factuelle, équilibrée et impartiale", selon Le Parisien.

Le président a également salué les progrès des Maldives dans le classement mondial de la liberté de la presse, où le pays a gagné deux places. D’après Reporters sans frontières, il se classe désormais au 104e rang sur 180 nations.

Questions des journalistes et des habitants

Une vingtaine de professionnels des médias étaient présents, et de la nourriture leur a été servie pendant l’événement. Durant cette longue conférence, Mohamed Muizzu a aussi répondu à des questions soumises à des journalistes par des habitants.

Ce type de réunion a dépassé un précédent record de 14 heures, établi par Volodymyr Zelensky en 2019, qui avait battu celui d’Alexandre Loukachenko, le président du Belarus.

