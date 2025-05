Dimanche 11 mai, après avoir évoqué des échanges directs avec Washington, le Hamas a annoncé la prochaine libération d’Edan Alexander, otage israélo-américain détenu à Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Captif depuis les attaques

À l’issue de discussions récentes à Doha avec des émissaires américains, le Hamas a annoncé sa volonté de relâcher Edan Alexander, captif depuis les attaques du 7 octobre 2023. Cette libération s’inscrit dans un projet plus large, incluant un cessez-le-feu, l’acheminement de l’aide humanitaire, et un échange de détenus. Le mouvement affirme vouloir entamer des négociations soutenues en vue d’un accord durable. Edan Alexander, 21 ans, appartenait à une unité israélienne stationnée près de Gaza. Sa famille a été informée d’un dénouement imminent. À ce jour, 58 otages sont toujours retenus, dont 34 présumés morts, selon l’armée israélienne citée par les médias francophones comme RTL et France 24.

La guerre continue, les négociations aussi

Washington a informé Israël de l’intention du Hamas de relâcher Edan Alexander comme geste envers les États-Unis. Cette libération précéderait d’éventuelles discussions pour d’autres otages. Le bureau du Premier ministre israélien a confirmé que les négociations se poursuivraient, même en pleine opération militaire. Cette annonce précède la tournée régionale de Donald Trump, attendu au Moyen-Orient du 13 au 16 mai. En parallèle, l’armée israélienne a repris ses offensives sur Gaza. Les médiateurs égyptiens et qataris évoquent un signal encourageant vers un cessez-le-feu. Dimanche, de nouvelles frappes ont causé plusieurs décès, notamment à Khan Younès. Israël continue d’exiger la libération totale des otages et la neutralisation du Hamas.

