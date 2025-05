Le ministère chinois du Commerce prévoit d’imposer des droits de douane atteignant près de 75 % sur les importations de plastique venant des États-Unis, de l’Union européenne, du Japon et de Taïwan.

3,8 % à 74,9 %

Pékin appliquera, dès le lendemain de l’annonce faite dimanche 18 mai, des droits de douane supplémentaires allant de 3,8 % à 74,9 % sur certains plastiques importés. La mesure concerne spécifiquement le copolymère de polyformaldéhyde, un matériau fréquemment utilisé dans les secteurs automobile, médical et électroménager, rapportent les médias francophones comme Le Temps et Le Figaro.

Antidumping

Ces taxes, justifiées par les autorités chinoises comme le résultat d’une procédure antidumping, s’appliqueront aux produits en provenance des États-Unis, de l’Union européenne, du Japon et de Taïwan. Cette décision survient alors que Washington et Pékin viennent tout juste de geler temporairement certains droits de douane, dans un contexte de tensions commerciales persistantes ayant bouleversé les marchés mondiaux et les chaînes logistiques.

Investigations sur certaines pratiques commerciales

Les autorités chinoises mènent fréquemment des investigations sur des pratiques commerciales jugées déloyales, en particulier lorsqu’il y a des tensions économiques avec certains partenaires étrangers. Dans ce contexte, des droits supplémentaires ont été appliqués aux importations de brandy en provenance d’Europe, impactant fortement le secteur français du cognac. Cette décision est intervenue peu après que l’Union européenne ait enclenché une procédure similaire ciblant les voitures électriques produites en Chine.

