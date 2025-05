La plateforme d’Elon Musk révèle avoir été sommée par les autorités indiennes de restreindre l’accès à des milliers de comptes, sous peine de lourdes sanctions.

Ces derniers jours, l’Inde a requis le blocage de nombreux profils, incluant des personnalités politiques, des célébrités et des médias pakistanais.

Une demande imposée par New Delhi

Le jeudi 8 mai 2025, le réseau social X a déclaré avoir reçu une injonction du gouvernement indien : interdire l’accès à 8000 comptes sur le territoire. Parmi les comptes ciblés figurent ceux des personnalités publiques, des célébrités, des figures politiques et des médias pakistanais et internationaux. Cette mesure s’accompagne de menaces claires : des amendes conséquentes et des peines de prison à l’encontre des employés locaux en cas de refus. « X a reçu l’ordre du gouvernement indien de bloquer plus de 8000 comptes en Inde, sous peine de sanctions potentielles, dont des amendes importantes et l’emprisonnement des employés locaux de l’entreprise », a relayé l’entreprise d’Elon Musk dans un communiqué.

Bien que contrainte de se conformer à cette décision pour rester opérationnelle en Inde, la plateforme dénonce une atteinte à la liberté d’expression. X affirme n’avoir reçu que peu de justifications concernant les contenus concernés.

Des comptes supprimés sans explication

La plupart des comptes visés n’ont pas été clairement identifiés publiquement. Le gouvernement indien n’a pas précisé les messages considérés comme problématiques. Meta, maison mère de Facebook a également suspendu récemment une page Instagram très populaire consacrée à la communauté musulmane. Cette décision a été prise à la suite d’une demande similaire des autorités.

Selon l’ancien Twitter, ces actions gouvernementales correspondent à une forme de censure. La plateforme insiste sur le caractère problématique de cette démarche, qu’elle juge incompatible avec les principes fondamentaux de la liberté d’expression. Néanmoins, X souligne qu’elle n’a eu d’autre choix que de coopérer, afin d’éviter d’être totalement bloquée sur le marché indien.

Un climat de crise propice à la désinformation

Cette vague de suspensions intervient alors que l’Inde et le Pakistan connaissent un regain de violence. D’après des experts, il s’agit du niveau de tension le plus élevé entre les deux puissances nucléaires depuis vingt ans. Le jeudi 8 mai, chacun des deux pays s’est accusé d’avoir mené des attaques de drones.

Cette crise géopolitique favorise la propagation de fausses informations en ligne. Les autorités cherchent à reprendre le contrôle de la narration sur les réseaux sociaux, quitte à recourir à des restrictions massives.

Source : Le Figaro