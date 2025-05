Au Japon, l’application Tapple innove en intégrant une vérification d’état civil à ses profils. L’objectif : s’assurer que les utilisateurs sont réellement célibataires.

Un nouveau critère de transparence

Tapple, plateforme de rencontres populaire au Japon, a introduit une nouvelle option sur ses profils. Les utilisateurs peuvent désormais faire valider leur célibat à l’aide des informations issues du système d’identification national, « My Number ». En activant cette option, leur statut marital est certifié par les autorités, puis indiqué sur leur fiche, explique CNews.

Des doutes largement partagés

Une étude interne révèle que plus de la moitié des 5 500 personnes questionnées (68,6 % de femmes et 53,8 % d’hommes) s’interrogent sur la sincérité des profils. La situation amoureuse constitue leur principale préoccupation. Tapple répond à ces inquiétudes par cette certification. Pour obtenir ce badge, les utilisateurs doivent autoriser l’accès à leurs données via la plateforme gouvernementale japonaise Mynaportal.

Une mesure ferme en cas de fraude

En cas de discordance entre les informations fournies et les données officielles, le compte est suspendu. Il ne pourra être réactivé que si l’utilisateur présente un justificatif prouvant son célibat. Depuis sa création en 2014, Tapple a rassemblé plus de 20 millions de membres à travers tout le pays.

