Des voyageurs chinois ont été interpellés pour avoir emporté dans leurs bagages des crustacés strictement protégés par la législation japonaise.

D’après les informations du média Ouest-France, cette découverte étonnante s’est produite sur l’île d’Amami Oshima, reconnue pour sa biodiversité.

Une découverte inattendue dans un hôtel

Un trafic inhabituel a été démantelé au Japon. Le 7 mai 2025, le personnel d’un hôtel d’Amami Oshima remarque des bruits étranges provenant de valises confiées par des clients chinois. Intrigués, les employés alertent les services de l’environnement. À leur arrivée, les autorités découvrent 160 kg de bernard-l’ermite, répartis dans six valises. Les animaux sont vivants et appartiennent à une espèce classée « monument naturel national » au pays du soleil Levant selon le média CNN. Ces crustacés bénéficient d’une protection stricte en raison de leur valeur culturelle et scientifique.

Une espèce protégée par la loi

La possession ou le transport de ces crustacés est formellement interdit sans permis. Leur capture est encadrée par la loi sur la protection des biens culturels. L’arrestation des trois individus âgés de 24 à 27 ans a eu lieu lorsqu’ils sont revenus à l’hôtel. Ils font désormais l’objet de poursuites pour détention illégale d’espèces protégées.

Amami Oshima, joyau de biodiversité

L’archipel d’Amami, situé entre Kyushu et Okinawa, attire de nombreux visiteurs chaque année. Son environnement naturel préservé abrite une faune endémique fragile. Cette tentative de trafic illégal souligne les risques qui pèsent sur cet écosystème unique. Les intentions des trois touristes concernant ces bernard-l’hermite et l’espèce exacte saisie n’ont pas été communiquées.