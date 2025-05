Une école de Tokyo au Japon a été le théâtre d’un incident violent ce jeudi 8 mai. Fort heureusement, aucun élève n’a été touché.

Une intrusion en pleine journée

Deux individus ont fait irruption dans l’école primaire Tachikawa Daisan, à l’ouest de Tokyo jeudi matin. Ils ont brisé les fenêtres d’une salle accueillant des enfants âgés de 7 à 8 ans. L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis de les arrêter peu après. Les médias au Japon ont rapporté cinq blessés légers parmi le personnel, sans mentionner de blessés chez les élèves.

Une scène impressionnante

D’après Europe1, des images diffusées à la télévision ont montré des policiers et des secouristes en activité autour de l’établissement. Plusieurs témoins se sont rassemblés devant l’école, visiblement choqués. Selon les informations disponibles, l’école compte plus de 500 élèves et une trentaine de membres du personnel. La police n’a pas encore confirmé tous les détails fournis par la presse. Par ailleurs, les motivations des assaillants restent inconnues.

Un climat de tension au Japon

Le Japon est peu confronté à ce type de violences. Le pays affiche l’un des taux d’homicides les plus faibles au monde et applique une réglementation stricte sur les armes à feu. Pourtant, cet événement survient dans un contexte tendu. La veille, une attaque au couteau a eu lieu dans le métro de Tokyo, blessant deux personnes. En juillet 2022, l’assassinat de l’ex-Premier ministre Shinzo Abe avait déjà secoué la population.

