Les tensions entre Israël et la Syrie se sont intensifiées après des accusations de violences ciblées contre les Druzes. En réaction, Israël a mené une frappe aérienne symbolique aux abords du palais présidentiel à Damas.

Israël attaque Damas après des accusations de génocide

Israël a mené une frappe aérienne vendredi 2 mai près du palais présidentiel syrien, à Damas. Le chef religieux druze syrien, Hikmat al-Hajrin, reproche au nouveau régime d’Ahmad al-Chareh de mener une politique de répression assimilable à un "génocide" contre sa communauté. En réaction à ces accusations, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a affirmé qu’il ne tolérerait ni la présence de forces syriennes au sud de Damas, ni aucune menace dirigée contre les Druzes. L’armée israélienne a précisé que ses avions avaient ciblé les abords du palais à l’aube, pour envoyer un signal clair au pouvoir syrien.

Des affrontements meurtriers entre communautés

Plus tôt dans la semaine, de violents affrontements avaient éclaté dans les villes de Jaramana, Sahnaya et Soueïda après la diffusion d’un message audio jugé blasphématoire, attribué à un Druze. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme, 102 personnes ont été tuées, dont 30 forces pro-régime, 21 combattants druzes et 11 civils. À Soueïda, 40 Druzes ont trouvé la mort, dont 35 dans une embuscade. Les autorités syriennes ont affirmé ne pas contrôler les groupes à l’origine des violences. Toutefois, la communauté druze reste profondément méfiante.

Un contexte politique très instable

Depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre dernier, la Syrie reste en proie à de fortes tensions. Le nouveau président, Ahmad al-Chareh, peine à rassembler. Israël multiplie les gestes en direction de la minorité druze. Le pays espère ainsi stabiliser le sud syrien et se forger des alliés locaux. Les États-Unis ont condamné les violences et appelé à la retenue. L’ONU, de son côté, a appelé toutes les parties à apaiser les tensions.

