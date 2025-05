Ce pays du Proche-Orient est actuellement frappé par une vague de chaleur extrême. Le thermomètre a atteint des sommets. Cette canicule, la plus élevée enregistrée cette année, a malheureusement déjà fait au moins deux victimes.

Les températures avoisinent les 49 degrés Celsius dans certaines régions du sud du pays jeudi 22 mai 2025.

Des décès dus à la déshydratation en plein exercice

Selon les informations de Ouest-France, ces fortes chaleurs ont eu des conséquences dramatiques. Les autorités ont communiqué le décès de deux cadets militaires. Ces derniers ont succombé à une déshydratation aiguë après avoir été laissés au soleil trop longtemps pendant des exercices dans une académie militaire de Dhi Qar en Irak. Cette province est située dans le sud du pays, elle est en situation de précarité. Plusieurs autres cadets ont également été admis à l’hôpital. Les autorités ont fortement critiqué ces conditions de traitement inacceptables pour les militaires.

Des températures régulièrement au-dessus des 50 degrés en été

Après une année 2024 considérée comme la plus chaude jamais mesurée, 2025 semble suivre la même tendance, avec des records de chaleur observés en Europe et en Chine notamment. En Irak, les périodes estivales sont connues pour être particulièrement caniculaires, avec des températures dépassant fréquemment les 50 degrés.

Ce jeudi, le thermomètre est monté jusqu’à 49 degrés dans les provinces de Bassora et Missane, et 48 degrés dans la région de Dhi Qar. Moustafa Hachem, 23 ans, travailleur journalier et militant écologiste à Missane, a confié à la presse internationale qu’un de ses collègues s’était évanoui la veille en travaillant sur un système de climatisation sur un toit.