Vladimir Poutine et Donald Trump se sont entretenus au téléphone pendant "plus de deux heures", hier. Le président russe, tout comme son homologue américain, a fait part de son satisfecit, peu après cet entretien.

L’entretien entre les 2 chefs d’Etat a été axé sur les négociations de paix pour mettre un terme au conflit en Ukraine.

Trump : "cela s’est très bien passé"

A l’issue de l’appel qui aura duré "plus de deux heures", Donald Trump s’est exprimé sur son réseau social Truth Social. "Je pense que cela s’est très bien passé", s’est-il réjoui. "La Russie et l’Ukraine vont immédiatement entamer des négociations en vue d’un cessez-le-feu et, plus important encore, d’une FIN de la guerre", a-t-il assuré.

Les négociations sur cet accord de paix se feront entre l’Ukraine et la Russie, a-t-il avancé. "Elles seules connaissent les détails d’une négociation que personne d’autre ne pourrait comprendre.", a-t-il poursuivi dans son post.

Dans sa publication, le président américain a également confié en avoir informé l’Ukraine, la Commission européenne, la France, l’Italie, l’Allemagne, et la Finlande.

Vladimir Poutine : "très instructive et très franche"

Vladimir Poutine s’est également exprimé à l’issue de l’entretien. La discussion a été "utile", "très instructive et très franche", a-t-il confié à la presse. "La Russie proposera et est prête à travailler avec la partie ukrainienne sur un mémorandum concernant un possible futur traité de paix", a-t-il affirmé. Il invite l’Ukraine à trouver des "compromis qui conviennent à toutes les parties ". " Nous sommes sur la bonne voie ", a-t-il affirmé.