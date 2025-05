Donald Trump entend mettre fin au conflit en Ukraine.

Crise en Ukraine : des négociations de paix en cours

La semaine dernière, les chefs de diplomatie américain et russes ont échangé sur la crise en Ukraine. Deux jours plus tard, le président américain a annoncé qu’il prévoit de s’entretenir avec son homologue russe ce lundi. Donald Trump prévoit également d’échanger avec Volodymyr Zelensky, puis des chefs d’États membres de l’Otan dans le cadre des négociations de paix en Ukraine.

Donald Trump : cette guerre doit prendre fin

Donald Trump a annoncé samedi dernier, sur Truth Social que "les sujets de l’appel seront de mettre fin au "bain de sang" qui tue, en moyenne, plus de 5.000 soldats russes et ukrainiens par semaine, et le commerce". "Cette guerre très violente", estime le président américain qui dans la foulée confie qu’elle "n’aurait jamais dû se produire". Ce conflit doit prendre fin, a-t-il souligné.

Vladimir Poutine a déjà établi ses conditions pour le cessez-le feu

Dans son post sur le réseau, le chef d’État n’a pas caché son ambition. Il espère qu’"un cessez-le-feu aura lieu" à l’issue de son entretien avec Vladimir Poutine. Moscou aurait déjà préparé ses exigences dans un document, rapporte CNEWS. Parmi les conditions russes pourraient figurer l’idée que "l’Ukraine renonce à rejoindre l’Otan, abandonne quatre de ses régions partiellement contrôlées par la Russie, en plus de la Crimée annexée en 2014, et que cessent les livraisons d’armes occidentales".

De son côté, l’Ukraine avait réclamé aux Russes une rencontre entre les 2 protagonistes et un cessez-le-feu "inconditionnel". Leur requête a été refusée par le Kremlin.

Une source proche de la présidence ukrainienne avait évoqué "la possibilité de sanctions contre la Russie en l’absence d’un cessez-le-feu". L’information n’a pas été confirmée par les autorités américaines.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, se veut optimiste et espère que "semaine sera cruciale" pour les négociations de paix en Ukraine.

L’entretien entre Donald Trump et Vladimir Poutine est prévu cet après-midi à 17h, heure réunionnaise