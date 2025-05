Une frappe israélienne a coûté la vie à huit membres d’une même famille à Khan Younès, ce mercredi. Parmi les victimes figurent plusieurs enfants.

Une frappe meurtrière à Khan Younès

Huit personnes issues de la famille al-Qidra ont perdu la vie alors qu’elles se trouvaient dans leur maison à Khan Younès dans la bande de Gaza. D’après la Défense civile palestinienne, aucune alerte n’a été donnée avant la frappe. L’attaque a touché le domicile familial de plein fouet, tuant les victimes âgées de deux à 54 ans. L’armée israélienne "a visé la maison de la famille al-Qidra alors qu’elle s’y trouvait, sans aucun avertissement, avec l’intention délibérée de tuer", a accusé le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal sur le récit de 20 Minutes.

Plusieurs victimes ailleurs dans la bande de Gaza

Trois Palestiniens ont également été tués dans le camp de Jabalia, situé dans le nord de Gaza, portant le bilan à onze morts. Le même jour, d’autres frappes ont causé plus de vingt blessés, en majorité des femmes et des enfants. Toutes les victimes ont été transférées vers les hôpitaux locaux. "Onze (morts), y compris au moins un enfant, et plus de 20 blessés, principalement des femmes et des enfants, ont été transportés à l’hôpital après le bombardement de la bande de Gaza par les forces d’occupation israéliennes", a détaillé Mahmoud Bassal.

Une guerre qui ne faiblit pas

Depuis la reprise des hostilités le 18 mars, l’armée israélienne poursuit son offensive. Ce conflit fait suite à l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, ayant provoqué plus d’un millier de morts en Israël. Selon les chiffres du ministère de la Santé à Gaza, au moins 52 615 personnes, majoritairement civiles, ont été tuées dans les représailles.

