Avec l’entrée de cette quantité limitée de nourriture dans la bande de Gaza, Israël veut éviter une famine dans l’enclave, toujours privée d’aide humanitaire.

Un geste humanitaire sous conditions

Les autorités israéliennes ont annoncé dimanche 18 mai qu’elles permettront l’entrée d’un volume restreint de denrées alimentaires à Gaza. Cette décision, communiquée par le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu, vise à prévenir une famine imminente. Le gouvernement a précisé que des mesures seront prises pour empêcher le Hamas de récupérer cette aide, rapporte BFMTV.

Pressions diplomatiques françaises

En réaction, Paris a exhorté Israël à aller plus loin. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a exigé une reprise "immédiate, massive et sans entrave" de l’aide. "Après 3 mois d’efforts diplomatiques, le gouvernement israélien annonce enfin la réouverture de l’aide humanitaire à Gaza. Elle doit être immédiate, massive et sans entrave.", a-t-il écrit dans un message sur X. Il a évoqué l’urgence humanitaire et soutenu les discussions menées à Doha. La France appelle également à un cessez-le-feu et réclame la libération des otages toujours détenus par le Hamas.

L’enclave au bord du gouffre

Depuis le 2 mars, aucun convoi humanitaire n’a pu accéder à Gaza. Le blocus a aggravé la malnutrition et entraîné des cas de famine. Des ONG dénoncent une stratégie d’anéantissement. L’armée israélienne a intensifié ses frappes, causant le décès d’au moins 50 personnes dimanche. Déclenchée par une attaque du Hamas le 7 octobre 2023, la guerre a fait plus de 53 000 morts côté palestinien, en majorité des civils, et 1 218 victimes israéliennes.

