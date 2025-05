En visite au Vietnam, Emmanuel Macron a souligné ce lundi 26 mai l’importance de défendre un ordre international reposant sur le droit, dans un contexte marqué par d’importants déséquilibres géopolitiques à l’échelle mondiale.

"…discours de puissances ou d’intimidations…"

"Dans un moment à la fois de grands déséquilibres et de retour de discours de puissances ou d’intimidations", l’ordre international "impose que nous agissions ensemble pour préserver un ordre fondé sur le droit, condition sine qua non à toute prospérité", a affirmé Emmanuel Macron dans des propos relayés par les médias français comme Le Figaro et BFMTV. Le président français s’était exprimé devant les journalistes aux côtés de Luong Cuong, son homologue vietnamien, à Hanoï.

Emmanuel Macron a positionné la France comme un partenaire stable face aux tensions que subit le Vietnam, entre pression américaine sur ses exportations et différends maritimes persistants avec la Chine. Ces problématiques géopolitiques resteront au cœur de sa tournée en Asie du Sud-Est, qui inclut également l’Indonésie et Singapour. Arrivé dimanche à Hanoï avec son épouse, le président a mis en avant la relation constructive entretenue avec ce pays au passé colonial complexe et à l’économie en plein essor.

> À lire aussi : Droits de douane : le Vietnam ouvert à augmenter ses achats en provenance des États-Unis

"Troisième voie"

Treize accords ont été conclus entre la France et le Vietnam, incluant l’énergie nucléaire, les transports et le spatial. Vietjet Air a officialisé une nouvelle commande de 20 Airbus A330-900. Emmanuel Macron a insisté sur le renforcement des liens stratégiques, notamment face aux tensions commerciales et régionales. Le président a rencontré ses homologues vietnamiens après un hommage aux combattants de la guerre d’Indochine. Human Rights Watch l’a exhorté à évoquer publiquement les droits humains, mais l’Élysée privilégie un dialogue discret.

Emmanuel Macron promeut une "troisième voie" face à la rivalité sino-américaine, affirmant un modèle équilibré. Il critique les politiques protectionnistes de Donald Trump, appelle Pékin à respecter les règles de concurrence et alerte les partenaires asiatiques sur les effets de la guerre menée par Moscou. Le Vietnam, engagé dans une stratégie de neutralité active, semble réceptif à cette approche dite de "puissance d’équilibre".

> Toute l’actualité internationale sur LINFO.re