D’après le dernier rapport de l’Armée de défense d’Israël, plus de 1 400 personnes ont été tuées lors de l’attaque du Hamas dans le sud de l’État hébreu. En plus, 199 otages ont été capturés par le mouvement islamiste, exacerbant les tensions dans la région.

Depuis le début des hostilités entre le Hamas et l’Israël, le 7 octobre dernier, les pertes en vies humaines s’alourdissent.



L’État hébreu a annoncé plus de 1 400 décès, principalement parmi les civils. De son côté, le ministère de la Santé palestinien fait était d’un bilan déchirant de 2 750 morts et plus de 9 700 blessés à Gaza.

Tsahal a aussi affirmé qu’au cours de l’attaque meurtrière du Hamas, 199 personnes ont été prises en otage par le mouvement islamiste palestinien. Leurs familles en ont été informées, a assuré Daniel Hagari, un porte-parole militaire.



M. Hagari a souligné lors d’un point de presse que la libération de ces otages est de la plus haute importance. Il a affirmé que l’armée israélienne redouble d’efforts jour et nuit pour y parvenir.



