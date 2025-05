Le 12 mai, l’aviation de la junte birmane a mené un bombardement sur une école, causant la mort de 22 personnes, dont 20 enfants. Selon des témoins, cette attaque est survenue malgré une trêve humanitaire instaurée après un séisme meurtrier.

La junte nie

Lundi matin, une école du village de Oe Htein Kwin, située à une centaine de kilomètres de l’épicentre du séisme du 28 mars, a été visée par une frappe aérienne. Selon des sources locales, vingt enfants et deux enseignants ont perdu la vie, relaient les médias francophones comme TV5 Monde et 20 Minutes. L’école, gravement endommagée, présentait un toit arraché et des murs éventrés. Des sacs à dos abandonnés reposaient près du drapeau national. Des parents creusaient des sépultures sur place. Malgré la trêve annoncée du 6 au 30 mai pour permettre les secours, les violences se poursuivent. La junte nie toute responsabilité et évoque des informations falsifiées sur cette attaque meurtrière.

Post-séisme

À l’approche des pluies de mousson, des dizaines de milliers de personnes sinistrées vivent encore à l’extérieur, leurs habitations étant détruites ou devenues inhabitables. La Croix-Rouge alerte sur l’ampleur des besoins en Birmanie. L’ONU et plusieurs observateurs dénoncent la poursuite des bombardements aériens malgré la trêve militaire annoncée. Depuis le séisme, plus de 200 civils auraient péri lors de plus de 240 actions militaires, dont une majorité de frappes aériennes. Des groupes armés ont annoncé suspendre leurs opérations, mais les combats persistent. L’aide humanitaire, déjà freinée par des moyens limités, souffre aussi des restrictions budgétaires américaines.

