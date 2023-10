L’attaque du Hamas contre Israël du samedi 7 octobre a fait 1 200 morts et au moins 2 800 blessés, selon un bilan provisoire. Face à cette situation catastrophique, Joe Biden et Benjamin Netanyahu se sont entretenus par téléphone mardi 10 octobre.

Comme le rapporte HuffPost, le Premier ministre israélien a déclaré que l’offensive du Hamas était d’"une sauvagerie" sans précédent. "Nous avons été frappés samedi par une attaque d’une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah", a-t-il lancé dans une vidéo publiée par son bureau.

Selon le chef du gouvernement israélien, des centaines de massacres ont été perpétrés pendant ces attaques. Des familles anéanties dans leur lit, dans leur maison, des femmes brutalement violées et assassinées, plus d’une centaine d’enlèvements (...). "Ils ont pris des dizaines d’enfants, les ont ligotés, brûlés et exécutés, ils ont décapité des soldats", a-t-il déploré.

Dans un discours vigoureux, Joe Biden a réitéré son soutien indéfectible à Israël pour défendre l’État hébreu à se défendre face au Hamas. Selon ses dires, il y a dans l’existence des moments (...) où "le mal à l’état pur frappe le monde". Le peuple d’Israël vient de vivre l’un de ces moments, par les mains couvertes de sang de l’organisation terroriste Hamas. "Nous devons d’être absolument clairs. Nous nous tenons aux côtés d’Israël", a noté le président américain en présence de la vice-présidente Kamala Harris et du chef de la diplomatie Antony Blinken. Ce dernier se rendra dans l’État hébreu et en Jordanie jeudi en signe de "solidarité et de soutien".

Pour Joe Biden, l’État hébreu "a le droit, et a même le devoir de se défendre". Le groupe islamiste palestinien a qualifié ses propos d’"incendiaires" avant de l’accuser de vouloir "dissimuler les crimes d’Israël".

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke this evening with @POTUS Joe Biden for the third time since the outbreak of the war :

"We’ve never seen such savagery in the history of the State. They’re even worse than ISIS and we need to treat them as such." pic.twitter.com/6MCv3baluZ

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 10, 2023