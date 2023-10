Alors que les punaises de lit sont actuellement sous les feux des projecteurs en France, les médias étrangers s’intéressent également à cette actualité….

Alors que le nombre de signalements de punaises de lit dans les habitations en France est en augmentation, cela suscite des inquiétudes, d’autant plus que les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent rapidement. Ce phénomène attire l’attention à l’échelle mondiale, avec des réactions variées. Certains sont préoccupés, tandis que d’autres optent pour un ton humoristique pour plaisanter (gentiment) sur la situation à Paris.

Pour sa part, le mardi 3 octobre, avec un béret posé sur la tête, une baguette à la main, et un verre de vin à ses côtés, l’animateur/humoriste/acteur Jimmy Fallon se met à chanter dans son émission le ’Tonight Show’. "Il y a des insectes à Paris qui sont plus gros que les puces et qui provoquent des démangeaisons", commence-t-il. La star états-unienne continue ensuite, dans des propos traduits par TF1Info : "elles peuvent être dans vos draps, alors vérifiez bien en dessous et si j’étais vous, je ne louerais plus d’Airbnb. Car n’importe où elles peuvent ramper, même dans des poils de torse".

> Toute l’actualité internationale sur LINFO.re

Regardez :